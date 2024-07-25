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Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı. - ERZİNCAN

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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