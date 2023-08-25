Güven Endeksi Ağustosta Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düşüş gösterdi. Hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalış yaşandı. İş durumu, talep beklentisi ve talep düzeyi gibi alt endekslerde de düşüşler görüldü.