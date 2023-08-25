Güven Endeksi Ağustosta Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düşüş gösterdi. Hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalış yaşandı. İş durumu, talep beklentisi ve talep düzeyi gibi alt endekslerde de düşüşler görüldü.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştüğünü açıkladı.
TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.