Güroymak'taki çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı - Haberler

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Güroymak'taki çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Güroymak'taki çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bitlis İli Dane Dane Fasulye" projesi çerçevesinde 16 ton doruk fasulye tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bitlis İli Dane Dane Fasulye" projesi çerçevesinde 16 ton doruk fasulye tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 stratejik planı doğrultusunda yürüttüğü "Bitlis İli Dane Dane Fasulye" projesi bünyesinde yüzde 75 hibeli doruk fasulye tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, KTV Şube Müdürü Sedat Özgül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş'ın da katıldığı dağıtım programında, 16 bin 225 kilogram fasulye tohumu çiftçilere teslim edildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güroymak, Bitlis, Tarım, Ekonomi, Haberler

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