Gürcistan Vatandaşları Türkiye'yi Okul Alışverişi İçin Tercih Ediyor

Gürcistan vatandaşları, ülkelerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'yi tercih ederek okul alışverişi yapıyor. Kemalpaşa'da bulunan esnaf, Gürcülerin parasının Türk parasından daha değerli olduğunu belirterek, Gürcülerin burada daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söylüyor.

UĞUR İSTANBULLU

Gürcistan vatandaşları, ülkelerinde 15 Eylülde başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi için Sarp Sınır Kapısı'nda bulunan Kemalpaşa'ya geliyor. Kemalpaşalı esnaf Murat Karahan "Çocuk spor ayakkabıları, terlik ve çanta gibi, okul ihtiyaçlarını satıyorum. Şu anda ağırlıklı olarak Gürcülere satış yapıyoruz ve yerel halka bir şey sattığımız yok yani. Biz kendi halkımıza satamıyoruz bizlere pahalı geliyor çünkü. Gürcülerin parası bizim paramızdan değerli. 100 lira 10 lari yapıyor. 100 lari bozdurduklarında bir çocuğun okul için tüm ihtiyaçlarını alabiliyorlar" dedi.

Gürcistan vatandaşları okul alışverişleri için Türkiye'yi tercih ediyor. Gürcüler, 15 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı için çocuklarının okul alışverişini yapmak için Sarp Sınır Kapısı'ndan Kemalpaşa'ya geliyo. Sınır kapısında da Gürcistan vatandaşlarının gelişleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

"GÜRCÜLER, GÜRCİSTANDAKİ BİR ÇORBA PARASINA BİR BURADAN BİR AYAKKABI ALABİLİYORLAR"

Kemalpaşalı Esnaf Murat Karahan "Çocuk spor ayakkabıları, terlik ve çanta gibi, okul ihtiyaçlarını satıyorum. Şu anda ağırlıklı olarak Gürcülere satış yapıyoruz ve yerel halka bir şey sattığımız yok yani. Biz kendi halkımıza satamıyoruz bizlere pahalı geliyor çünkü Gürcülerin parası bizim paramızdan değerli. 100 lira 10 lari yapıyor. 100 lari bozdurduklarında bir çocuğun okul için tüm ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Ama yerli halkımıza sorsak alamaz yani bakın bir spor ayakkabısı çocuk için 350-400 lira ve Gürcüler için 30 lari. Gürcülerin Gürcistan'daki bir çorba parasına burada gelip bir ayakkabı alabiliyorlar" diye konuştu.

"BURASI ÇOK UCUZ"

Gürcistan'dan Kemalpaşa'ya alışverişe gelen Gürcü vatandaş "Batum'dan geldim, Kemalpaşa çok ucuz ve çocukların okul ihtiyaçlarını aldık buradan bakın bu gömlek ve burada 100 lira ve diğeri de 30 lari ve lari olarak çok ucuz ama Türk lirası olarak 100 lira ve her şey var çantamda ve burası çok ucuz."

"BİZDE ANCAK BİR DEFTER ALACAĞIZ ÜÇ ÇOCUĞUMUZA"

Kemalpaşalı Erdinç Yılmaz "3 tane öğrencim var, pahalılıktan dolayı bir tane defter alacağız ve üç tane çocuğa böleceğiz ki fiyatlara bayağı afaki oldu. Asgari ücretle çalışan birisiyim ben ancak bunu yapabilirim. Gürcüler burayı ucuz buluyorlar malum para birimimiz değer kaybettiği için dolayısıyla gelip buradan alışveriş yapıyorlar" dedi.