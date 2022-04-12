Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 345 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsü riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasının ardından aracın sağ yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı ve arama hangarına sevk edilen araç narkotik dedektör köpeği eşliğinde arandı. Yapılan aramada dedektör köpeğin de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu sökülerek açıldı.

Söz konusu tankın içindeki yüksek yoğunluklu sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Türkiye'ye sokulmak istenen 345 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu, yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı.