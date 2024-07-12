Üye Girişi
Haberler

Gurbetçilerin Tatil İlgisi Azaldı, Turizm Durma Noktasına Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde sahiller yerli halka kalırken, Avrupa kupası ile gurbetçiler aşırı sıcaklar nedeniyle tatile gelmeyince turizm durma noktasına geldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde sahiller yerli halka kalırken, Avrupa kupası ile gurbetçiler aşırı sıcaklar nedeniyle tatile gelmeyince turizm durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilinde sahiller, oteller, motel ve pansiyonlar yüzde yüz doluluk oranı yaşarken, kurban bayramı sonrası sahiller bom boş kaldı. Sahil esnafı hiç iş yapamazken esnaf geç kalan gurbetçilerin Avrupa kupası maçları ve yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yerli turistlerin gelmediği kaydedildi.

Sahiller ilçede yaşayan yerli halka kalırken, deniz ve şezlonglar boş kaldı. Sıcaklar nedeniyle sabah erken ya da akşam saatlerinde denize giren yerli halk sahillerin kendilerine kaldığı için mutlu olduklarını belirtti.

Turizmci Ali Küçük, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi diyemeyeceğiz. Çünkü tesislerimiz ve plajlarımız boş. Bunun nedenlerinden birisi gurbetçilerin bölgemize göstermiş olduğu ilgi yeterli düzeyde değil. Bunun sebepleri Avrupa kupası olabilir, bölgemizde aşırı sıcaklar var. Aynı zamanda sahiller boyunca sadece Mersin'de değil, diğer tatil destinasyonlarında tam doluluk yakalanmamıştır. Sebep aşırı sıcaklar ve Avrupa kupası diyebiliriz. Gurbetçilerin her yıl ilgisi azalıyor. Ama diğer kültür turları ve turizm çeşitliliğimiz her hangi bir sıkıntı yok. Bu da gösteriyor ki bölgemizde turizm çeşitliliğini arttırmalıyız. Şu anda bölgemizde bütün tesislerimiz, plajlarımız, yaylalarımız ve tarihi mekanlarımız hazır. Destinasyonlarımızın tamamı hazır. Sizleri bölgemize tatil yapmaya bekliyoruz" dedi.

Ergin Ak, bölgede yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını belirterek, "Kurban Bayramında doluluk oranımız çok iyiydi. Kurban Bayramından sonra bir boşluk oluştu. Yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Gurbetçilerimizi ve vatandaşlarımızı tatile bekliyoruz" diye konuştu.

Sahilde Kafe işleten Murat Öztürk, Atakent sahilinde ki esnaf olarak Kurban Bayramında iyi işler yaptıklarını, şimdi gurbetçilere bel bağladıklarını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Silifke Mersin Tatil Turizm Ekonomi Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Bakmadan Geçme

İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?
AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title