Gurbetçiler Arabalı Trenle Yıllık İzinlerine Gidiyor

Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor.

Memleketlerine giderken uzun saatler direksiyon başında kalmak istemeyen gurbetçiler, araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabiliyor.

Türkiye yolculuğu için Avusturya'nın Villach kentinden hereket eden "Optima Ekspres", Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na 1400 kilometre katederek ulaşıyor. Tren, gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezdeki Ayşekadın Garı'na geliyor.

Gurbetçiler, vagondan çıkardıkları araçlarıyla, hasretini çektikleri baba ocağının yolunu tutuyor.

Bilet fiyatları kişi başı 207 avro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor.

Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, AA muhabirine, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi.

Yolculuğun rahat geçtiğini belirten Ağadereli, "Aracım eski, antika olduğu için yolda kalırım diye korktum. Arabayı trene yükledik, kendimiz de klimalı yataklı kompartıman aldık." dedi.

"Acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim"

Almanya'dan Sivas'a giden Emrah Özsayıner de 6 yıldır Türkiye'ye arabalı trenle geldiğini anlattı.

Edirne'de konakladıktan sonra memleketine gideceğini ifade eden Özsayıner, şöyle konuştu:

"İlk kez bu kadar uzadı. Emekli oldum ve o uzun yolu çekmek istemiyorum, rahat olsun. Arabamı vagona yükledikten sonra kompartımanda da yatarak gelmek istedim. Her sene gelmeden duramam, her sene mecbur geleceğim memleketime. Çok heyecanlıyım ama karnım aç, hemen gidip acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim. Edirne'de dinlendikten sonra Allah'ın izniyle Sivas'a gideceğim."

Almanya'dan Konya'ya giden Sebahattin Süzer ise yolculuğunun rahat geçtiğini dile getirdi.

Arabalı treni 10 yıldır kullandığını belirten Süzer, "Biraz geç geldik ama geç olsun da güç olmasın tabii. Trende gelene kadar istirahat ettim, sohbet ettik, yeni arkadaşlarla tanıştım, her yörenin insanı var trende. Rahat ve iyi bir yolculuk geçirdim." dedi.