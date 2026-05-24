Dün elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 676 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 489 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 759 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 835 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.