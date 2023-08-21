Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 494 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 145 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 494 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 145 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 494 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 890 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 494 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 145 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 733 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.