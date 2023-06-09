Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 500 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 589 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 500 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 589 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 198 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim 28 bin 623 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 500 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 589 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 424 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 513 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.