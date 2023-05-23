Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 915 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 915 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 221 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 491 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 837 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 915 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile ithal kömür ve yüzde 14,5 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 410 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 913 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.