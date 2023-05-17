Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 883 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 678 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 883 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 678 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 822 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 119 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 883 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 678 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 105 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 899 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.