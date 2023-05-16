Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 506 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 978 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 506 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 978 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 539 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 305 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 506 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 978 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 621 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 92 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.