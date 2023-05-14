Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 326 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 326 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 589 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 555 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 839 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 326 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile barajlı ve yüzde 15,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 536 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 573 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.