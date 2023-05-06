Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 751 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 267 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 751 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 267 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 730 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 804 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 751 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 267 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 867 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 382 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.