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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de dün günlük bazda 846 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 18 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 846 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 18 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 528 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 810 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 846 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 18 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri??????? ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 482 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 977 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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