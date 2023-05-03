Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 52 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 52 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 25 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 23 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 52 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 231 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.