Türkiye'de dün günlük bazda 724 bin 354 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 371 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 724 bin 354 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 371 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 543 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 687 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 724 bin 354 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 371 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile akarsu santralleri ve yüzde 15,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 324 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 342 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.