Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 77 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 671 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 77 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 671 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 924 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 970 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 77 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 671 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 521 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 115 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.