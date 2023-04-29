Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 467 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 467 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 732 megavatsaatle 12.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 899 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 467 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 886 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 463 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.