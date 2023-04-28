Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 742 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 742 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 664 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 396 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 742 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 331 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 164 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.