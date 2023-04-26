Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 183 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 183 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 163 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 733 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 819 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 183 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 123 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 306 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.