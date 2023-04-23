Türkiye'de dün günlük bazda 561 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 558 bin 577 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 561 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 558 bin 577 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 27 bin 873 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 256 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 561 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 558 bin 577 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile akarsu santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 47 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 735 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.