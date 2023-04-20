Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 407 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 289 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 407 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 289 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 138 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 54 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 407 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 289 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 426 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.