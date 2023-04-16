Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 595 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 583 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 595 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 583 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 785 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 168 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 595 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 583 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,2 ile akarsu santralleri izledi.

Dün 5 bin 250 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 239 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.