Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 419 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 419 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 417 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 919 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 419 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Dün 5 bin 270 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 718 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.