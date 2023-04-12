Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 529 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 697 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 864 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 510 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Dün 5 bin 909 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.