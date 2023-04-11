Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 767 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 767 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 692 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 669 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 767 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Dün 3 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 736 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.