Türkiye'de dün günlük bazda 725 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 291 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 725 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 291 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 682 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 78 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 725 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 291 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Dün 4 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 954 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.