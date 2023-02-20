Türkiye'de dün günlük bazda 729 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 89 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 729 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 89 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 953 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 520 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 729 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 89 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Dün 9 bin 993 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 573 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.