Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 759 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 759 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 526 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 631 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 759 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,5 ile ithal kömür ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 283 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 883 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.