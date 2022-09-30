Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 851 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 486 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 616 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 045 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.