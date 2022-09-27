Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 365 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 365 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 269 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 440 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 365 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,4 ile ithal kömür ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 884 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 185 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.