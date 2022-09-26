Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Ekonomi Haberleri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 992 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 992 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 541 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 74 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 720 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 992 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 17 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 894 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 677 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title