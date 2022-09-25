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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Ekonomi Haberleri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 651 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 297 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 818 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 599 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile doğal gaz ve yüzde 15,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 762 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 60 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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