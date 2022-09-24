Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda kullanılan elektrik üretim verileri açıklandı. Buna göre; yurt genelinde 856 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi. Diğer yandan elektrik tüketimi ise 868 bin 923 megavatsaat olarak açıklandı.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketilen elektrikise 868 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.15'teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 824 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 203 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi. Öte yandan, dün 7 bin 988 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 725 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.