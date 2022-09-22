Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 885 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 532 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 885 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 532 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 481 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 242 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 885 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 532 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,53 ile ithal kömür ve yüzde 13,58 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 114 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 761 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.