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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Ekonomi Haberleri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 930 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 930 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 246 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 745 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 787 bin 930 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 839 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 724 megavatsaat elektrik ihracatı, 28 bin 633 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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