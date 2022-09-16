Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 254 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 254 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 42 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 451 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 254 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 614 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 222 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.