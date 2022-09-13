Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Ekonomi Haberleri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 681 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 681 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 974 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 994 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 681 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 809 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title