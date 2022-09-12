Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 954 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 242 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 954 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 242 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 355 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 606 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 954 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 242 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile doğal gaz ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 915 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.