Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 991 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 933 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 532 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 225 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.