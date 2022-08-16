Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 990 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 990 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 676 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 146 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 987 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 990 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 685 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.