Haber : Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 149 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 473 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 441 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 914 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title