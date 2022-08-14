Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 808 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 808 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 459 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 179 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 808 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 207 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 953 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.