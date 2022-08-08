Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 561 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 529 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 966 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 895 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 561 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,42 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,40 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 924 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 647 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.