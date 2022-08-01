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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 453 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 59 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 453 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 59 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 906 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 846 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 453 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 59 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 703 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 309 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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