Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 702 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 529 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 924 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 819 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 702 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 910 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 542 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.