Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 928 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 810 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 108 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 795 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 928 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 341 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 298 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.