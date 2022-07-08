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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 448 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 82 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 424 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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